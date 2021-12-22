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Центр «Вектор»: омикрон-штамм почти в три раза опередил «дельту» по темпам распространения

Алиса Кононенко
21:28 22.12.2021
По словам главы центра «Вектор», на данный момент преждевременно говорить, что «омикрон» вызывает менее тяжелое течение болезни.
Центр «Вектор»: омикрон-штамм почти в три раза опередил «дельту» по темпам распространения
© Фото: Pavlo Gonchar Keystone Press Agency Globallookpress
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По предварительным оценкам, новый штамм COVID-19 «омикрон» , распространяется почти в три раза быстрее предыдущего штамма «дельта», сообщил директор центра «Вектор» Ринат Максютов.

«Практически в три раза он может быстрее распространяться к дельта-варианту. Но это предварительные оценки», - сказал Максютов в эфире телеканала «Россия 1».

Он также выразил надежду, что при инфицировании «омикроном» болезнь может протекать менее тяжело, однако подчеркнул, что сейчас говорить об этом преждевременно. При этом глава «Вектора» добавил, что отечественные тест-системы на COVID-19 выявляют все штаммы вируса и их модификация не требуется.

«Российские тест-системы надежно выявляют все варианты нового коронавируса, которые известны в мире, в том числе вариант "омикрон".  Какой-либо модификации в российских ПЦР тест-системах не требуется», - отметил директор ГНЦ «Вектор».

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко назвал главные симптомы нового омикрон-штамма.

Напомним, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал, что у организации появились подтверждения того, что штамм коронавируса «омикрон» распространяется быстрее других вариантов и заражает привитых и перенесших COVID-19 людей.

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