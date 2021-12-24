В мэрии Москвы оценили вероятность введения новых мер по COVID-19 перед Новым годом

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице не планируется вводить новые ограничения из-за коронавирусной инфекции перед новогодними праздниками. Вице-мэр отметила, что в нерабочих днях на данный момент необходимости нет.

«Уже примерно понятно, что дельта-штамм не сможет поднять волну заболеваемости аналогично той, что он поднимал осенью этого года или летом. Сформировалась иммунная прослойка, растет количество вакцинированных, ревакцинированных, и мы видим, что город в принципе живет полноценной жизнью с какими-то совершенно минимальными ограничениями, а заболеваемость падает», - сказала Ракова в беседе с РИА Новости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал спокойной нынешнюю ситуацию с COVID-19. По его словам, число госпитализаций по сравнению с предыдущим пиком снизилось наполовину. А сама Анастасия Ракова объяснила успех столицы в борьбе с коронавирусом. Вице-мэр подчеркнула, что он заключается в качественных межведомственных взаимодействиях.