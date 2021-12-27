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Месяцами поражает сердце, сосуды и легкие: ученые предупредили о заболевании «длинным ковидом»

Иван Линдеманн
04:52 27.12.2021
По словам исследователей, вирус продолжает оставаться в организме на протяжении примерно семи месяцев после тяжелой формы болезни.
Месяцами поражает сердце, сосуды и легкие: ученые предупредили о заболевании «длинным ковидом»
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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Коронавирус может месяцами размножаться в организме человека. К такому выводу пришли специалисты Национальных институтов здоровья США. Они заявили, что уже на начальных стадиях заболевания вирус распространяется в тканях за пределами дыхательной системы.

«Кроме того, мы обнаружили РНК SARS-CoV-2 во множестве анатомических локаций, включая участки мозга, по истечении до 230 дней с появления первых симптомов», - говорится в исследовании специалистов, опубликованных в журнале Nature.

Ученые заявили, что после тяжелой формы болезни люди могут страдать так называемым «длинным ковидом». Такой вывод они сделали после изучения 44 тел пациентов. По словам исследователей, вирус продолжает оставаться в организме и на протяжении примерно семи месяцев поражает сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы.

Ранее стало известно, что обильное потоотделение во время ночного сна может быть одним из симптомов заражения омикрон-штаммом коронавируса. Также выяснилось, что на наличие в организме новой мутации могут указывать тошнота и потеря аппетита.

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