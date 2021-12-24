У «омикрона» нашли нетипичные для коронавируса симптомы

Тошнота и потеря аппетита могут указывать на развитие штамма коронавируса «омикрон». К стандартным признакам проявления новой коронавирусной инфекции относят лихорадку, кашель, потерю обоняния и вкуса. Однако люди, которые заразились мутировавшим в ЮАР вирусом, сообщили также о тошноте, рвоте, головной боли и боли в горле. Температура при этом была невысокой. Об этом рассказал эпидемиолог из Королевского колледжа Лондона Тим Спектор, пишет британское издание Daily Express.

В пятницу, 24 декабря, Всемирная организация здравоохранения информировала о том, что «омикрон» выявили уже в 110 странах мира. Новый вариант COVID-19 распространяется быстрее «дельты». В ВОЗ также считают, что мутировавший вирус может оказаться менее тяжелым.

В свою очередь, врач-инфекционист Андрей Поздняков отмечает, что клинические проявления заболеваний, вызванных разными мутациями вируса, есть, однако они незначительны. При омикрон-штамме стала реже встречаться аносмия (потеря обоняния), а в целом и «дельта», и «омикрон» развиваются как ОРЗ.