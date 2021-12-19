Врач назвал ночной симптом омикрон-штамма COVID-19

Обильное потоотделение во время ночного сна может быть одним из симптомов заражения омикрон-штаммом коронавирусной инфекции. Об этом заявил терапевт и старший преподаватель Медицинской школы Лидса университета Бредфорда в Великобритании Амир Хан.

«Это такой вид пота, когда вам приходится вставать среди ночи, чтобы сменить белье», - пояснил специалист в эфире ITV’s Lorraine.

Кроме того, о заболевании новым типом коронавируса могут свидетельствовать ставшие уже классическими симптомы: потеря обоняния и вкуса, температура и сухой кашель, а также сильная усталость и ломота в теле, добавил медик.

Новую мутацию COVID-19 впервые обнаружили в ЮАР и Ботсване в ноябре. Всемирная организация здравоохранения заявила, что новый штамм «вызывает озабоченность». В России зарегистрировано 25 случаев инфицирования «омикроном».