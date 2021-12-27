Главком Сухопутных войск рассказал о результатах госиспытаний боевого робота «Уран-9»

Боевые роботы «Уран-9» и «Кунгас» завершили государственные испытания. Об этом в интервью газете Минобороны России «Красная звезда» заявил главком Сухопутных войск РФ Олег Салюков.

«В интересах Сухопутных войск разработаны боевые робототехнические комплексы "Уран-9" и "Кунгас". Они прошли государственные испытания и в этом году были применены в ходе ССУ (совместных стратегических учений) "Запад-2021"», - сказал он.

По словам Салюкова, операторы роботехнических комплексов дали положительную оценку их возможностям при управлении из удаленных пунктов управления.

Главком Сухопутных войск также отметил, что ведутся разработки перспективных робототехнических комплексов тяжелого и среднего класса (опытно-конструкторские работы «Штурм» и «Соратник»). В этом случае будет обеспечено комплексное управление наземными и воздушными роботизированными средствами с беспилотных летательных аппаратов - на наземный пункт управления боевыми робототехническими комплексами будет передаваться информация об окружающей обстановке, уточнил Салюков.

Боевой робот «Уран-9» оснащен противотанковыми управляемыми ракетами, 12 реактивными огнеметами «Шмель» и 30-мм пушкой. Он способен уничтожать не только живую силу, но и бронетехнику противника.

РК «Кунгас» включает в себя роботизированную версию БТР «Ракушка» весом 17 тонн, робот «Носимый» весом 12 килограммов, робот «Легкий» весом 200 килограммов, робот «Возимый» весом 2 тонны, а также боевой робот «Нерехта». Особенность данного комплекса в том, что все входящие в него роботы могут получать команды из одного центра в рамках единой системы управления. Официально о завершении госиспытаний «Кунгаса» сообщалось в 2019 году.

Материал подготовили Анна Касаткина и Юрий Хведчин.