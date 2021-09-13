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Россия впервые применила роботы «Уран-9» в боевых порядках с людьми на «Западе-2021»

Андрей Аркадьев
16:27 13.09.2021
Кроме того, были применены боевые роботы «Нерехта», вооруженные 12,7-мм пулеметом «Корд» и 30-мм гранатометом АГ-30М.
Россия впервые применила роботы «Уран-9» в боевых порядках с людьми на «Западе-2021»
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российские военнослужащие впервые применили ударные роботы «Уран-9» и «Нерехта» на полигоне Мулино в Нижегородской области во время учений «Запад-2021», сообщает Министерство обороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что роботы «Уран-9» вели боевые действия  в боевых порядках обороняющихся подразделений и уничтожали живую силу и бронетехнику условного противника на расстоянии от трех до пяти тысяч метров огнем из ракетных комплексов «Атака», реактивных пехотных огнеметов, а также 30-миллиметровых пушек и пулеметов.

Ранее сообщалось, что на борту робота установлены четыре противотанковые управляемые ракеты, 12 реактивных огнеметов «Шмель» и 30-мм пушка. Действовать «Уран» способен и без участия оператора по алгоритмам специально заложенной программы.

Напомним, на полигоне Мулино Нижегородской области сегодня - основной этап совместных стратегических учений «Запад-2021». Помимо российских военных в крупных учениях участвуют подразделения из Белоруссии, Казахстана, Индии.

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