Шойгу рассказал о результатах применения боевых роботов на «Западе-2021»
По словам министра, на полигоне Мулино под Нижним Новгородом в боевых порядках общевойсковых подразделений впервые использовались роботы разведки и огневой поддержки «Уран-9» и «Нерехта».
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Министр обороны России Сергей Шойгу озвучил результаты применения боевых роботов на учениях «Запад-2021».
«Дистанционно управляемые роботы на гусеничном шасси показали высокие результаты при выполнении задач по уничтожению живой силы условного противника в городских условиях», - отметил министр.
Он добавил, что на полигонах под Калининградом впервые применялись ударные робототехнические комплексы «Платформа-М». А на полигоне Мулино под Нижним Новгородом в боевых порядках общевойсковых подразделений впервые использовались роботы разведки и огневой поддержки «Уран-9» и «Нерехта».
Также Шойгу сообщил, что учения «Запад-2021» показали способность войск обеспечивать региональную безопасность.