Армия Шойгу рассказал о результатах применения боевых роботов на «Западе-2021» Тимур Шерзад По словам министра, на полигоне Мулино под Нижним Новгородом в боевых порядках общевойсковых подразделений впервые использовались роботы разведки и огневой поддержки «Уран-9» и «Нерехта». © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министр обороны России Сергей Шойгу озвучил результаты применения боевых роботов на учениях «Запад-2021». «Дистанционно управляемые роботы на гусеничном шасси показали высокие результаты при выполнении задач по уничтожению живой силы условного противника в городских условиях», - отметил министр. Он добавил, что на полигонах под Калининградом впервые применялись ударные робототехнические комплексы «Платформа-М». А на полигоне Мулино под Нижним Новгородом в боевых порядках общевойсковых подразделений впервые использовались роботы разведки и огневой поддержки «Уран-9» и «Нерехта». Также Шойгу сообщил, что учения «Запад-2021» показали способность войск обеспечивать региональную безопасность. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика