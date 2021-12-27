СМИ узнали о планах ЦБ начать следить за всеми денежными переводами между россиянами

Банк России с 2022 года начнет контролировать все денежные переводы между физическими лицами. Регулятор уже разослал кредитным организациям новую форму отчетности.

Из документа следует, что Центробанк намерен запрашивать информацию о транзакциях от физлица физлицу, в том числе персональные данные отправителей и получателей, уникальный ID клиента, назначение платежа, сумму, дату и время перевода и другое. Об этом со ссылкой на источники на платежном рынке пишет РБК. Как рассказал изданию представитель ЦБ, цель -получение актуальной информации о платежных услугах и анализ рынка по стране.

Также уточняется, что Банк России не будет следить за переводом средств на депозитные счета, счета для погашения кредитов, брокерские или инвестиционные счета, комиссиями банков за обслуживание, а также переводами в пользу юрлиц и ИП.

Эксперты объясняют, что такой контроль необходим для борьбы с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками и бизнесом, который принимает оплату за товары и услуги на личные карты.

Ранее Банк России предложил ограничить размер депозита для малоимущих граждан до 100 тысяч рублей. Также среди инициатив регулятора - отмена комиссий при переводах между своими счетами в разных банках. Как объяснила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, зачастую комиссия заставляет людей отказываться от привлекательных ставок и депозитов.

В начале декабря стало известно, что Центробанк установит сумму, которую будут возвращать жертвам мошенников.