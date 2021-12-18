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ЦБ может отменить комиссию при переводах между своими счетами в разных банках

Майя Мусиенко
00:23 18.12.2021
Сообщается, что речь идет о переводах не выше 1,4 миллиона рублей.
ЦБ может отменить комиссию при переводах между своими счетами в разных банках
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
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Центробанк России обсуждает возможность отмены комиссий при переводах между своими счетами в разных банках в пределах суммы в 1,4 млн рублей. С таким заявлением выступила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Она отметила, что комиссии нередко становятся помехой для людей, которые стремятся свободно распоряжаться своими средствами, поэтому отказываются от привлекательных ставок и депозитов.

«Поэтому мы сейчас обсуждаем инициативу, чтобы в рамках, допустим, 1,4 млн рублей, застрахованной суммы, переводы с собственного счета на свой же счет в другом банке были без комиссии», – приводит слова Набиуллиной ТАСС.

Глава Центробанка также подчеркнула, что эта инициатива позволит улучшить конкуренцию среди банков и усилить «трансмиссию денежно-кредитной политики».

Ранее сообщалось, что Банк России поднял ключевую ставку сразу на один процентный пункт – до 8,5%.

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