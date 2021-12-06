Центробанк установит сумму, которую будут возвращать жертвам мошенников

Центральный банк России разработал предложения по возврату средств гражданам, ставшим жертвами мошенников. Планируется ввести сумму, которую банки будут обязаны возместить в случае хищения средств со счетов россиян.

Как сообщает РБК со ссылкой на предложение ЦБ, в ведомстве призывают упростить порядок возврата денег людям, которые пострадали от действий мошенников. Уточняется, что сумму будет определять Банк России. Точная методология расчета выплаты не раскрывается, поскольку будет посчитана «исходя из целевого возврата денежных средств гражданам в среднем в 80-90% всех случаев социальной инженерии».

Издание также отмечает, что возмещение убытков будет производиться каждым банком.

«Если у банка низкий уровень антифрода (механизма по предотвращению хищений), то ему придется вернуть клиенту всю похищенную денежную сумму, даже если она превышает этот размер. К низкому уровню будут относиться случаи, когда банки не могут выявить операции, совершенные без согласия клиента, несмотря на получение необходимой информации от ЦБ о мошеннических транзакциях», – пишет газета.

Ранее сообщалось, что россиян предупредили о новой схеме мошенничества, когда злоумышленники не просто крадут деньги с личных карт граждан, но и вынуждают их продавать свои квартиры.