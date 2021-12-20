ЦБ предложил ограничить вклады для малоимущих

Банк России предложил ограничить размер депозита для малоимущих граждан до 100 тысяч рублей. При этом пользователи карты «Мир» могут получить ряд преференций. Об этом заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин во время своего выступления в Госдуме.

«Начать я хочу с коробочного продукта для граждан с низким уровнем доходов по текущему счету, привязанному к карте "Мир". В рамках данного продукта предполагается по лимитированному объему обязательное начисление процентов чуть меньше ключевой ставки, осуществление без комиссий снятия наличных, переводов и платежей до 15 тысяч рублей в месяц», - заявил Чистюхин.

Также в Банке России предложили ввести защиту определенной суммы средств от автоматического списания. Точная сумма не уточняется.

Ранее в Центробанке обсудили возможность отмены комиссий при переводах между своими счетами в разных банках. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, зачастую комиссия заставляет людей отказываться от привлекательных ставок и депозитов.