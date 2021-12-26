Призыв женщин в армию показывает, что Украина готовится к большой войне

Непрекращающиеся артобстрелы и взрывы, мины и бомбы - такие «новогодние подарки» в эти дни передают жителям Донбасса украинские военные. Несмотря на объявленное перемирие и заверения главкома ВСУ четко соблюдать условия режима прекращения огня, Украина за последнюю неделю обстреливала территорию Донбасса каждый день. В четверг, в донецком поселке Александровка был снова ранен мирный житель - мужчина просто шел на работу, а оказался в больнице.

Ситуация на юго-востоке - взрывоопасная и, судя по новостям из-за океана, на Западе никто не пытается снижать градус. Как стало известно, представители американской разведки готовят «партизан» из числа украинских военных - вести диверсионную работу в случае российского вторжения. Также Пентагон собирается сообщать Украине разведданные о перемещении российских войск. Это поможет ВСУ оперативно реагировать на якобы планируемое вторжение. А на этой неделе впервые на линии разграничения в Донбассе украинские военные провели боевые учебные стрельбы из американских противотанковых ракетных комплексов «Джавелин».

Крайне тревожная информация поступила из российского Минобороны - в Донбассе готовятся провокации с использованием химоружия. Это подтверждают и в Донецкой народной республике. По словам официального представителя народной милиции Эдуарда Басурина, США уже отправили на подконтрольную Киеву территорию ботулотоксин - химическое вещество, вызывающее паралич. По своим свойствам, этот боевой отравляющий яд в несколько раз опаснее яда «Новичок». Американское химоружие на линию соприкосновения поставляется в виде снарядов для гранатометов и аэрозоля. Но с отравляющими веществами нужно уметь работать. И в серой зоне были замечены представители иностранных частных военных компаний.

В Луганске заявили - эти действия могут быть направлены и против России. Ситуация балансирует на грани. Любая, даже малейшая провокация, может привести к большой войне.

«Вызывает глубокое сожаление, что страны НАТО полностью поддерживают нынешние власти Украины в этом абсолютном безумии, "крестовом походе" против собственного населения. Вместо того, чтобы положить конец длящейся уже восьмой год гражданской войне, Киев, похоже, готовится к силовому решению "проблемы Донбасса", как они ее называют», - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

И власти Украины похоже активно готовятся к военному сценарию. На этой неделе вступил в силу приказ Министерства обороны Украины о переводе всех женщин в возрасте от 18 до 60 лет в разряд военнообязанных. В армию будут забирать фармацевтов, юристов, журналистов, продавцов - в этот, по сути «расстрельный», список попали более ста профессий. Женщины, попадающие под учет, теперь обязаны получить военный билет. За уклонение – штраф и даже уголовная ответственность. А любая организация при приеме новой сотрудницы на работу, обязана проверить, состоит ли она на военном учёте, иначе штраф уже получит работодатель.

«Это массовая форма нарушения прав. Этого нельзя делать. Ни одна женщина не пойдет в этот военкомат. Ну кроме пары дурочек 20 летних, которые просто ради "фана" туда пойдут», – считает политолог Владимир Грановский.

А где же сам президент Зеленский? Поставив под ружье все женское население Украины, в понедельник он уехал в свою карпатскую резиденцию Синегора. Там принимали высоких гостей из Люблинского треугольника - русофобского союза, куда помимо Украины входят Польша и Литва.

Встреча для Зеленского прошла продуктивно, Вильнюс даже пообещал поставить Киеву партию летального оружия. Польша, правда, ничего конкретного не обещала, но активно поддержала Украину в антироссийской риторике. Владимир Зеленский, Анджей Дуда и Гитанас Науседа призвали Россию срочно отвести войска от российско-украинской границы. Кроме того, украинский президент предложил Евросоюзу, не дожидаясь возможной эскалации, уже сейчас ввести против Москвы жесткие санкции. Так сказать, на перспективу.

В своей борьбе с мнимой российской угрозой, Зеленский не упускает из виду и внутренних врагов. Еще на прошлой неделе начался новый виток противостояния с экс-президентом Украины Петром Порошенко. Против него возбудили очередное уголовное дело, на этот раз по статье за госизмену. Порошенко сбежал за границу - и теперь шлет ответы Зеленскому из Варшавы.

На фоне стремительно падающего рейтинга Зеленского, у Порошенко прилив политических сил. Уже через два дня после заявления своего лидера, его партия «Европейская солидарность» подала в Службу безопасности Украины, госбюро расследований и прокуратуру заявление на самого Зеленского. И, что характерно, по той же статье - государственная измена. Заявление депутатов приняли и зарегистрировали по всем правилам. И пусть теперь следствие разбирается, кто же больший изменник Украины - бывший или нынешний президент.