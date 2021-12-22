Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В ДНР рассказали подробности подготовки Киевом провокации с химоружием

Алексей Курильченко
22:14 22.12.2021
В Народной милиции ДНР подтвердили тезисы министра обороны РФ Сергея Шойгу о подготовке Украиной применения химического оружия.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин подтвердил информацию о том, что Украина планирует провести на территории Донбасса провокацию с химическим оружием. В беседе со «Звездой» он заявил, что для этих целей Киев привлек частную военную компанию. При этом он отреагировал за заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу¸ которые прозвучали на коллегии оборонного ведомства.

«Тогда прозвучало два заявления. Заявления, сделанные министром обороны РФ связаны с провокациями с применением химического оружия и присутствия ЧВК на линии соприкосновения. Да, мы подтверждаем и первый и второй тезисы. ЧВК "Дикие гуси" присутствует в Авдеевке, они готовят свои огневые точки. Еще их присутствие зафиксировано на мариупольсом направлении. Они не подчиняются украинским военным, а выполняют какие-то свои задачи. В контексте второго заявления Шойгу можно предположить, что группа появилась здесь для провокации с применением химического оружия», - заявил Басурин.

По его словам, к линии соприкосновения поставляются два типа химического оружия. Первое исполнено в виде колб, которые могут выстреливаться из гранатометов или сбрасываться с беспилотников. Второй тип выполнен в виде аэрозоли. Поставка обоих видов химоружия, по словам Басурина, осуществлялась со стороны США.

«Можно сделать предположение, что в Авдеевке есть химическое производство, где можно спровоцировать какие-либо действия, в результате которых могут пострадать гражданское население, военные или иностранцы. После такой провокации весь мир будет кричать, что РФ якобы поддерживает террористов и на нее можно наложить любые санкции. Это очень опасно, потому что Украина не хочет выполнять Минские соглашения, она хочет придумывать отговорки и ничего не выполнять», - дополнил Басурин.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о подготовке частными военными компаниями США провокаций с химическими компонентами на территории Донбасса. По словам Басурина, контейнеры переправлялись к линии соприкосновения в Донбассе через Харьковскую область.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:40 В стране и мире
В Кремле выразили надежду на начало переговоров по гарантиям безопасности РФ в январе
18:37 Армия
Шойгу заявил, что численность контрактников более чем в два раза превышает количество призывников
19:42 В стране и мире
Видео
Взрыв газа произошел в жилом доме в Каспийске
18:56 Армия
Начальник Генштаба Герасимов обсудил вопросы безопасности с американским коллегой
18:13 В стране и мире
Видео
«Мы не понимали уровень ее знаний»: в МГУ рассказали об обучении Алисы Тепляковой
Популярное
Видео
Отец 9-летней студентки МГУ рассказал о причинах драки в университете
Видео
Момент начала драки с фигуристом Соловьевым попал на видео
Врач рассказал, как не заразиться COVID-19 на корпоративе
Видео
Опубликовано видео допроса напавшего на фигуриста Соловьева
Видео
«У меня были галлюцинации»: виновник ДТП на Кутузовском проспекте о причинах аварии
В МГУ прокомментировали инцидент с отцом 9-летней студентки психфака Алисы Тепляковой
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.