В ДНР рассказали подробности подготовки Киевом провокации с химоружием

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин подтвердил информацию о том, что Украина планирует провести на территории Донбасса провокацию с химическим оружием. В беседе со «Звездой» он заявил, что для этих целей Киев привлек частную военную компанию. При этом он отреагировал за заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу¸ которые прозвучали на коллегии оборонного ведомства.

«Тогда прозвучало два заявления. Заявления, сделанные министром обороны РФ связаны с провокациями с применением химического оружия и присутствия ЧВК на линии соприкосновения. Да, мы подтверждаем и первый и второй тезисы. ЧВК "Дикие гуси" присутствует в Авдеевке, они готовят свои огневые точки. Еще их присутствие зафиксировано на мариупольсом направлении. Они не подчиняются украинским военным, а выполняют какие-то свои задачи. В контексте второго заявления Шойгу можно предположить, что группа появилась здесь для провокации с применением химического оружия», - заявил Басурин.

По его словам, к линии соприкосновения поставляются два типа химического оружия. Первое исполнено в виде колб, которые могут выстреливаться из гранатометов или сбрасываться с беспилотников. Второй тип выполнен в виде аэрозоли. Поставка обоих видов химоружия, по словам Басурина, осуществлялась со стороны США.

«Можно сделать предположение, что в Авдеевке есть химическое производство, где можно спровоцировать какие-либо действия, в результате которых могут пострадать гражданское население, военные или иностранцы. После такой провокации весь мир будет кричать, что РФ якобы поддерживает террористов и на нее можно наложить любые санкции. Это очень опасно, потому что Украина не хочет выполнять Минские соглашения, она хочет придумывать отговорки и ничего не выполнять», - дополнил Басурин.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о подготовке частными военными компаниями США провокаций с химическими компонентами на территории Донбасса. По словам Басурина, контейнеры переправлялись к линии соприкосновения в Донбассе через Харьковскую область.