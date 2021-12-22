«Подготовка к войне»: эксперт о расширении воинского учета для женщин на Украине

Приказ украинского Минобороны о расширении списка военнообязанных женщин говорит о том, что Киев готовится к тотальной войне, считает эксперт. В беседе со «Звездой» доктор политических наук Александр Семченко заявил, что Украина убеждена - Россия якобы готова совершить агрессию и для этого накапливает военные ресурсы.

«Логика простая - "большая Россия хочет напасть на маленькую Украину". И чтобы отстоять свою независимость и суверенитет, нужно мобилизовать максимум доступных ресурсов. У России мол много населения, а у нас - женщины, дети, старики... Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что Украина должна быть готова к тотальной войне против России и что все слои населения должны мобилизоваться. И в украинской армии вроде бы хватает пока мужчин, но речь идет о противостоянии агрессии, военном времени. И в этом случае можно мобилизовать женщин, причем всех», - сказал Данилов.

Минобороны Украины издало приказ о постановке на воинский учет женщин сотен профессий. Среди них фотографы, библиотекари, маляры, ветеринары и многие другие. Пренебрежение нормами грозит штрафами. Предельный возраст пребывания в запасе и в военном резерве - 60 лет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, по которому вводится новый вид военной службы - по призыву лиц из числа резервистов в особый период. Решение о призыве резервистов в особый период будет принимать Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины.