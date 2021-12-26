Москва не намерена отступать: какую позицию Путин и Шойгу обозначили Западу и НАТО на коллегии Минобороны РФ

На этой неделе состоялась ежегодная коллегия Министерства обороны России. Результаты, которые демонстрирует в последние годы российская армия, впечатляют, несмотря на сложные условия продолжающейся пандемии и другие внешние факторы. Вооруженные Силы четко и слаженно выполняют все стоящие перед ними задачи.

Российский военный потенциал и паритет сил служат гарантией того, что сегодня РФ на равных разговаривает и с НАТО, и с коллективным Западом, который чем дальше, тем, к сожалению, все меньше понимает язык дипломатии.

Москва никому не угрожает, но больше не намерена уступать - продвижение НАТО на Восток зашло слишком далеко. Такое положение вещей недопустимо. Москва подготовила конкретные предложения по новым принципам мировой безопасности, на прошлой неделе на весь мир озвучила предложения по деэскалации и теперь ждет внятной ответной реакции, которой пока нет.

Вашингтон откровенно затягивает время, из всех стран Европы единственный, кто на сегодняшний день открыто заявил о готовности начать переговоры с Москвой - крошечный Люксембург. Остальные европейцы молчат и даже наоборот, наращивают военный потенциал. Потому весьма показательно, что на коллегию Минобороны приехал верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин. Он лично и жестко обрисовал ситуацию и послал Альянсу однозначный сигнал. Дипломатичный, но уже из стен Министерства обороны.

«Нас крайне беспокоит, что вблизи России идет развертывание элементов глобальной ПРО США. Расположенные в Румынии и планируемые к размещению в Польше пусковые установки адаптированы к применению ударных систем Tomahawk. Если эта инфраструктура будет двигаться дальше, если ракетные комплексы США и НАТО появятся на Украине, то их подлетное время до Москвы сократится до 7-10 минут, а при размещении гиперзвукового оружия - до 5 минут. Для нас это серьезнейший вызов, вызов нашей безопасности», - сказал глава государства.

При том, что состояние Вооруженных Сил России таково, что они могут парировать любую угрозу, по словам президента, необходимо максимально снизить напряженность, которая возникла. Для этого необходимы четкие, внятные и конкретные гарантии. От США и НАТО требуются юридические гарантии, о которых сегодня идет разговор по обе стороны океана. Эти предложения - не ультиматум и не шантаж, а вполне конкретные, жесткие, не совсем удобные Западу действия.

По сути это - первый комментарий Путина после публикации предложений по нормализации обстановки. Тут же его слова бросается опровергать глава НАТО Йенс Столтенберг, говоря о том, что никаких гарантий нерасширения НАТО РФ никто не давал. Его слова встречает в штыки российский МИД, публикуя свидетельства соответствующие заверения западных политиков, в частности, выдержку из телеграммы посольства США в Бонне госсекретарю Джеймсу Бейкеру в начале 1990 года о речи главы МИД ФРГ Ганса-Дитриха Геншера.

«Говорил уже публично, еще вам напомню: на объектах ядерного оружейного комплекса Российской Федерации сидели на постоянной основе американские специалисты. На работу ходили туда каждый день, столы стояли там рабочие и флаг США. Ну куда больше? Чего еще надо? В правительстве России работали советники США, кадровые сотрудники ЦРУ. Чего еще? Зачем надо было поддерживать сепаратизм на Северном Кавказе? Явно террористов поддерживали. Зачем? Зачем надо было расширять НАТО, выходить из договоров по ПРО?», - заявил глава государства.

Именно этот вопрос, «зачем?», стал, по сути, главным в выступлении Путина. Ответа на него нет ни у кого. Поэтому наличие хорошо вооруженной, боеспособной армии, способной моментально реагировать на возникающие угрозы и парировать возможные провокации - одна из главных составляющих оборонной доктрины РФ.

Усилия по дипломатическому разрешению напряженностей обсуждаются и на закрытой части итоговой военной коллегии. Есть предложения США и НАТО о трехсторонней встрече в начале следующего года - российские дипломаты и военные к этому готовы.

Вслед за выступлением президента - короткий и жесткий доклад министра обороны Сергея Шойгу. Политика, о которой говорил Путин, начинает обрастать нелицеприятными фактами из жизни российских так называемых партнеров.

«США и НАТО целенаправленно увеличивают масштабы и интенсивность мероприятий подготовки войск вблизи России. Все чаще в них задействована стратегическая авиация, осуществляющая условные пуски ядерных ракет по нашим объектам. Количество их полетов у российских границ выросло более чем в два раза. Особое внимание НАТО уделяет вопросам переброски войск на восточный фланг Альянса, в том числе - с континентальной части США», - сообщил Шойгу.

Министр также отметил, что продолжается военное освоение территории Украины странами НАТО, а США и их союзники поставляют ВСУ вооружение, а также занимаются обучением военнослужащих и готовят провокации с использованием химических веществ. Эти слова Шойгу американцы попытались опровергнуть, призывая Россию не использовать угрожающую риторику, но факты есть факты. Взбудоражившие всех данные о 120 наемниках и неизвестных химических веществах подтверждены документально - в зале вместе с представителями высшего политического руководства страны присутствует директор СВР Сергей Нарышкин, выступление которого с конкретными цифрами и фактами заставляет президента положить перед собой лист бумаги и начать на нем что-то быстро писать. Через 5-10 минут выясняется, что это были тезисы еще одного, незапланированного выступления.

«То, что они сейчас делают на территории Украины или пытаются делать и планируют делать, это же не за тысячи километров от нашей национальной границы, это у порога нашего дома. Они должны понять, что нам просто некуда дальше отступать», - заявил президент.

Два жестких выступления президента и министра обороны и вновь открывшиеся факты американского присутствия на Востоке Украины - все это наводит на мысли о том, что в руководстве США и руководстве НАТО на самом деле или нет точного знания и понимания того, что на самом деле происходит на Востоке Украины, или опять началась двойная игра.

Обсуждение итогов года продлилось почти 4 часа. После осмотра специальной выставки, организованной в огромном атриуме Минобороны, на которой были представлены макеты и действующая техника, отправляемая в войска, Путин по специально организованной линии видеосвязи принял на вооружение два новейших атомных подводных крейсера «Князь Олег» и «Новосибирск». Основное оружие «Князя Олега» - межконтинентальные баллистические ракеты. Что же касается подводного охотника «Новосибирск», то помимо крылатых ракет он способен нести и гиперзвуковой «Циркон», аналогов которому в мире просто нет.

Российская армия действительно сегодня может отразить любую угрозу, а уровень боеготовности в войсках беспрецедентно высок. Россия готова к любому развитию событий.