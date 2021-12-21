Шойгу заявил, что вблизи РФ растут масштабы учений НАТО

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что страны НАТО и США наращивают масштабы учений вблизи границ РФ. Он также отметил, что стороны задействуют стратегическую авиацию и проводят условные пуски ядерных ракет.

«США и НАТО целенаправленно увеличивают масштабы и интенсивность мероприятий подготовки войск вблизи России. Все чаще в них задействуется стратегическая авиация, осуществляющая условные пуски ядерных ракет по нашим объектам. Количество их полетов у российских границ возросло более чем в два раза», - заявил глава Минобороны РФ в рамках расширенного заседания коллегии Министерства обороны с участием президента Владимира Путина.

Помимо этого, Шойгу заявил о наращивании США передового военного присутствия у российских границ. Вместе с тем он подчеркнул, что ЧВК США готовят провокации с химическими компонентами в Донбассе.