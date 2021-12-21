Путин допустил, что США вооружат Украину и будут «толкать» экстремистов в регионы РФ

США могут вооружить Украину и под этим прикрытием толкать экстремистов в отдельные регионы России, например в Крым. Такой сценарий развития допустил президент РФ Владимир Путин. Как он подчеркнул в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны России, подобной ситуации можно ожидать после появления в Вашингтоне гиперзвукового оружия.

По словам главы государства, пока в США нет такого типа вооружений, однако разработки ведутся и примерные сроки появления известны.

«Поставят на Украине гиперзвуковое оружие. Это не значит, что завтра станут его применять, потому что у нас "Циркон" уже есть, а у них пока нет. Но под этим прикрытием вооружат и будут толкать на Россию экстремистов из соседнего государства. В том числе на отдельные регионы РФ, ну, скажем, на Крым», - заявил российский лидер.

Глава государства заверил, что РФ не хочет вооруженных конфликтов и кровопролития и выступает за дипломатию. Этим объясняется появление договора и соглашения о безопасности, которые ранее российская сторона передала в Брюссель и Вашингтон.