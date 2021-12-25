В СК РФ заявили об отсутствии доказательств причастности полицейских к побегу заключенных в Истре

В Следственном комитете России заявили об отсутствии доказательств причастности обвиняемых полицейских к побегу заключенных из изолятора временного содержания в Истре. Сообщается, что в результате расследованя доказательства не были получены.

Об этом заявил глава ГСУ СК по Московской области Александр Стариков в интервью телеканалу «Россия-24».

«Мы завершили расследование фактически в отношении сотрудников ИВС. Мы пришли к выводу, что умышленного соучастия, которое бы именно преступным соучастием было, нет, мы таких доказательств не получили», - сказал он.

Стариков отметил, что у ведомства достаточно доказательств халатного отношения экс-сотрудников ИВС к исполняемым обязанностям.

Напомним, инцидент с побегом из истринского ИВС произошел 6 августа. Бежали пятеро заключенных, среди которых был Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя и лишении свободы столичного адвоката. Стало известно, что заключенным удалось открутить замки дверей с помощью гаечного ключа, после чего они совершили побег. В СК РФ выяснили, что сотрудник ИВС намеренно отключил камеры видеонаблюдения и пошел спать, оставив открытыми люки в дверях камер для подачи еды.