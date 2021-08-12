СК РФ: сотрудник ИВС в Истре умышленно отключил видеокамеру перед побегом заключенных

Один из сотрудников изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре, откуда бежали пятеро заключенных, умышленно отключил камеры видеонаблюдения. Об этом сообщили в СК России.

«По данным следствия, один из обвиняемых, заступив на дежурство, умышленно отключил камеры, осуществляющие видеозапись в коридоре ИВС, а также те, которые направлены на помещение дежурной части. Затем обвиняемые покинули дежурный пост, оставив его без личного наблюдения, и ушли спать», - говорится в заявлении на официальном сайте ведомства.

Кроме того, дежурные оставили открытыми двери камер для подачи еды, что позволило арестованным совершить побег. Следователи предъявили обвинения в превышении должностных полномочий двум сотрудникам ИВС. К настоящему времени двое сбежавших задержаны.

Напомним, побег пятерых заключенных произошел около 4 часов утра 6 августа. По предварительным данным, фигуранты использовали запрещенные в обороте предметы, а замки дверей открутили гаечным ключом. Розыск других участников побега продолжается.