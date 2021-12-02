Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Минпросвещения изменит федеральный перечень учебников

Кира Тило
04:54 02.12.2021
Существующий перечень не содержит изданий, прошедших экспертизу на соответствие требованиям обновленного ФГОС.
Минпросвещения изменит федеральный перечень учебников
© Фото: Dmitry Molotilov, flickr
Читайте нас на:

Существующий федеральный перечень школьных учебников в РФ не содержит изданий, прошедших экспертизу на соответствие требованиям обновленных образовательных стандартов, кроме этого, идет работа по формированию нового списка. Об этом заявили в министерстве просвещения России.

В ведомстве ранее говорили, что с сентября следующего года прекращается прием на обучение согласно ФГОС, которые были утверждены еще в 2009 и 20010 годах.

«В настоящее время федеральный перечень учебников не содержит учебников, прошедших экспертизу на соответствие требованиям обновленных ФГОС 2021. Принимая во внимание данное обстоятельство, Минпросвещения России ведет работу по формированию обновленного федерального перечня учебников, включающего в себя учебники, соответствующие требованиям обновленных ФГОС 2021», - цитирует ТАСС источник в ведомстве.

Также в октябре президент РФ Владимир Путин поручил кабмину проработать организацию экспертизы учебников для бакалавриата. Данное поручение должно быть выполнено правительством до 15 декабря текущего года.

В сентябре стало известно, что в российских школах ввели урок футбола на постоянной основе. Также сообщается, что с 1 сентября 2022 года в школьную программу будут внедрены уроки финансовой грамотности.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
04:54 В стране и мире
Минпросвещения изменит федеральный перечень учебников
04:30 Армия
«Большая помощь»: эвакуированные из Афганистана граждане поблагодарили Россию
00:49 В стране и мире
В правительство РФ направят законопроект об агрессивном вождении
03:27 В стране и мире
В Японском море затонул следовавший из Находки сухогруз
00:49 В стране и мире
Гинцбург допустил, что омикрон-штамм может поспособствовать окончанию пандемии
Популярное
В ПФР назвали три категории россиян, которым увеличат пенсии
Видео
Загадочная вспышка в небе над Альметьевском попала на видео
Видео
Джон Сноу из Дагестана: россиянин объяснил, почему скрывал свое участие в съемках «Игры престолов»
Видео
Камень-шпион: в воронежской академии разработали новый способ следить за врагом
Назван идеальный ужин для худеющих
Названы запрещенные при болезнях сердца продукты
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.