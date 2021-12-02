Минпросвещения изменит федеральный перечень учебников

Существующий федеральный перечень школьных учебников в РФ не содержит изданий, прошедших экспертизу на соответствие требованиям обновленных образовательных стандартов, кроме этого, идет работа по формированию нового списка. Об этом заявили в министерстве просвещения России.

В ведомстве ранее говорили, что с сентября следующего года прекращается прием на обучение согласно ФГОС, которые были утверждены еще в 2009 и 20010 годах.

«В настоящее время федеральный перечень учебников не содержит учебников, прошедших экспертизу на соответствие требованиям обновленных ФГОС 2021. Принимая во внимание данное обстоятельство, Минпросвещения России ведет работу по формированию обновленного федерального перечня учебников, включающего в себя учебники, соответствующие требованиям обновленных ФГОС 2021», - цитирует ТАСС источник в ведомстве.

Также в октябре президент РФ Владимир Путин поручил кабмину проработать организацию экспертизы учебников для бакалавриата. Данное поручение должно быть выполнено правительством до 15 декабря текущего года.

В сентябре стало известно, что в российских школах ввели урок футбола на постоянной основе. Также сообщается, что с 1 сентября 2022 года в школьную программу будут внедрены уроки финансовой грамотности.