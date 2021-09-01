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С 1 сентября в школах введен на постоянной основе урок футбола

Кира Тило
16:11 01.09.2021
В школьные уроки физкультуры добавили модуль «Футбол».
С 1 сентября в школах введен на постоянной основе урок футбола
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости
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Российский футбольный союз начал развивать массовый детский футбол. С 1 сентября 150 школ в восьми регионах страны начали участвовать в проекте «Футбол в школе». Это стало возможно благодаря добавлению модуля в уроки физкультуры. Он разработан Минпросвещения России с РФС и утвержден как федеральный государственный образовательный стандарт. Об этом сообщается на сайте федерации.

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков считает, что школьные занятия футболом помогают укрепить здоровье и найти новые таланты.

«Появление футбола в учебном плане помогает решить сразу две задачи. Во-первых, укрепить здоровье населения, повысить массовость занятий физкультурой и спортом. Во-вторых, создать дополнительные возможности для появления новых молодых игроков в нашем профессиональном футболе», - отметил Дюков.

По данным футбольного союза, количество участвующих школ растет, а к следующему году в проекте будут задействованы около 2 500 учебных заведений из 40 субъектов РФ.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что доступность спортивной инфраструктуры - это важный аспект. Также он рассказал, что за прошедший год было обновлено несколько тысяч спортзалов в школах.

«Мы актуализируем содержание спортивных программ, и футбол здесь, как действительно популярный спорт, станет отличным дополнением к уже имеющимся программам. Еще один важный аспект - доступность спортивной инфраструктуры. За прошедший год мы обновили спортзалы в 2 000 школ, прежде всего в сельской местности, и продолжим эту работу по всей стране», - подчеркнул министр просвещения.

Ранее стало известно, что в российских школах также добавятся уроки финансовой грамотности. Они войдут в обязательную программу с 1 сентября следующего года.

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