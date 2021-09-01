В России для школьников введут уроки финансовой грамотности

С 1-го сентября 2022 года в обязательную программу российских школ войдут уроки финансовой грамотности для 1-9 классов. Это предусмотрено новыми федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) начального и основного общего образования.

«В отдельный предмет финансовую грамотность не выделят, она будет интегрирована в некоторые общешкольные предметы», - передает газета «Известия».

Финансовая грамотность в начальной школе будет интегрирована в такие предметы, как «Математика» и «Окружающий мир», а в 5-9 классах финграмотность будет составной частью математики, обществознания и географии, уточняет издание.

На уроках по математике и окружающему миру в начальной школе будут прививать «навыки безопасного поведения в интернете, в том числе при совершении финансовых операций», и научат также «анализировать доходы и расходы семьи, составлять личный финансовый план».

Ранее родители школьниц в Москве возмутились, что девочек хотят обучать кулинарии вместо информатики. В родительский комитет поступили жалобы, что девочек начали дискриминировать и нарушать права на равенство и свободу человека и гражданина, со ссылкой на УК РФ.