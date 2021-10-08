В стране и мире Путин поручил кабмину проработать организацию экспертизы учебников для бакалавриата Анна Назайкина Данное поручение главы государства должно быть выполнено правительством до 15 декабря текущего года. © Фото: freestocks, Unsplash Читайте нас на: Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ проработать аспекты организации экспертизы учебников по отдельным дисциплинам программ бакалавриата и специалитета, сообщается на сайте Кремля. «Правительству РФ... проработать вопросы об организации экспертизы учебников по отдельным дисциплинам (модулям) программ бакалавриата и специалитета и об определении перечня дисциплин (модулей), по которым целесообразно осуществлять рецензирование учебников», - говорится в сообщении. Уточняется, что данное поручение главы государства должно быть выполнено до 15 декабря текущего года. Отвечать за его исполнение будет председатель правительства РФ Михаил Мишустин. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика