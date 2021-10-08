Путин поручил кабмину проработать организацию экспертизы учебников для бакалавриата
Данное поручение главы государства должно быть выполнено правительством до 15 декабря текущего года.
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Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ проработать аспекты организации экспертизы учебников по отдельным дисциплинам программ бакалавриата и специалитета, сообщается на сайте Кремля.
«Правительству РФ... проработать вопросы об организации экспертизы учебников по отдельным дисциплинам (модулям) программ бакалавриата и специалитета и об определении перечня дисциплин (модулей), по которым целесообразно осуществлять рецензирование учебников», - говорится в сообщении.
Уточняется, что данное поручение главы государства должно быть выполнено до 15 декабря текущего года. Отвечать за его исполнение будет председатель правительства РФ Михаил Мишустин.