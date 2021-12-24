Мясников назвал запрещенный при ОРВИ напиток

Горячительные напитки не стоит употреблять во время ОРВИ. Об этом предупредил врач и телеведущий Александр Мясников. Аналогичное правило распространяется и на алкоголь с перцем, которым некоторые люди пытаются спасаться при вирусных инфекциях, подчеркнул специалист.

«Если примешь алкоголь при признаках простуды, тебе может сразу стать легче. Но потом обязательно "накатит"», - заявил Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

По словам врача, при повторном употреблении спиртного состояние больного может ухудшиться. Мясников добавил, что, как правило, люди с кашлем, насморком и головной болью не испытывают никакого желания распивать горячительные напитки.

Ранее член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша посоветовала при болезненных ощущениях в горле пить теплый чай с лимоном.