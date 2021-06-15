Названы способы избавления от боли в горле без лекарств

При болезненных ощущениях в горле температура чая с лимоном не должна быть более 60-70 градусов, иначе можно нанести дополнительные травмы горлу. Об этом телеканалу «Москва 24» рассказала член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

«При добавлении лимона в чай такой температуры свои полезные свойства, в частности высокое содержание витамина С, он потерять не успеет», - сказала специалист.

Употребление этого напитка в больших количествах увеличивает риск бессонницы, так как он обладает тонизирующим эффектом из-за достаточного количества кофеина. Макиша рекомендовала употреблять не более трех-четырех чашек чая в сутки.

«Клюква и брусника содержат хлорогеновую, урсуловую кислоту, которая обладает свойствами натуральных растительных антибиотиков. Там много антиоксидантов, которые нужны для лучшего восстановления во время болезней», - объяснила нутрициолог.

Кроме того, диетолог отметила, что при простуде действенным методом является употребление не меда, а продуктов пчелоделия - перги, прополиса. Также снятию воспаления способствует содержащийся в чесноке аллицин.

Ранее отоларинголог Ольга Мальченко рассказала «Звезде», что хронический тонзиллит - воспалении миндалин - может оказывать негативные последствия на весь организм.