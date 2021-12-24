Завершил работу временный госпиталь МО, развернутый в подмосковном парке «Патриот»

Завершил работу временный госпиталь МО РФ, развернутый в подмосковном парке «Патриот». Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

«В Подмосковье завершил работу временный медцентр Минобороны, развернутый для помощи жителям региона в борьбе с СOVID-19», - говорится в сообщении.

В Кубинке работало более 500 военных медиков. Сейчас сводный отряд направляется в Петербург, в пункт постоянной дислокации в Военно-медицинской академии Кирова.

Благодарность военным медикам выразил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

«Та квалификация, которой обладают военные медики, позволяет иметь самый низкий процент смертности. Благодарим за вашу самоотверженную работу, вы совершаете в мирное время настоящий подвиг», - сказал он.

Ранее Путин заявил, что Вооруженные силы справились с испытаниями COVID-19 в 2021 году.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов