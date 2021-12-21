Путин заявил, что Вооруженные силы справились с испытаниями COVID-19 в 2021 году

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в Вооруженных силах страны приняты меры по борьбе с пандемией, что позволило справиться с ситуацией.

«Проведена практически 100% вакцинация личного состава, это позволило избежать массового распространения заболевания, защитить жизнь и здоровье военнослужащих и тем самым гарантировать высокую боеготовность частей и соединений», - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Как заявил на заседании глава Минобороны Сергей Шойгу, заболеваемость коронавирусом в российской армии в 2,3 раза меньше, чем в целом по стране, а смертность ниже в 50 раз.