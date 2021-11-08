Временный госпиталь МО РФ в подмосковном «Патриоте» вновь готов к борьбе с COVID-19

Военные медики на территории подмосковного парка «Патриот» развернули временный госпиталь для лечения больных COVID-19. Каждый день в регионе госпитализируют более тысячи человек.

Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил Минобороны за оперативную помощь. По его словам, поддержка военных очень важна. Министерство не просто предоставило площадь для размещения госпиталя, но и направило туда опытных специалистов.

В одном из крупнейших ковидных центров страны - резервном госпитале в парке «Патриот» - сегодня напряженно. Это последние минуты тишины перед ковидной бурей - временный госпиталь вновь начинает работу, чтобы разгрузить подмосковные больницы - для оказания плановой помощи.

Военные врачи буквально с самолета сразу на передовую - они только прилетели из Санкт-Петербурга. На базе госпиталя Вишневского сформировали инфекционный отряд - 220 военнослужащих и днем, и ночью будут спасать жизни.

«В состав отряда вошли ведущие специалисты как госпиталя Вишневского, так и Военной медицинской академии. У личного состава отряда богатейший опыт работы с данной категорией пациентов за плечами военного персонала более 9 тысяч пролеченных больных», - отметил заместитель начальника ЦВКГ им. А.А. Вишневского Эдгар Бегашвили.

Боксы-палаты, наблюдательные пункты медсестер. На этот раз койки для пациентов с COVID-19 займут два павильона – это 620 мест, включая 20 коек реанимации с аппаратами ИВЛ.

«Каждая койка оборудована необходимыми приборами и аппаратами. С множественными показателями ИВЛ - выбираем тот объем кислорода, который нужен, чтобы вывести из тяжелого состояния в стабильное и так далее», - сообщил старший ординатор отделения анестезиологии и реанимации Иван Неганов.

Гайдук Илья - главный медбрат резервного госпиталя и старшина пятого курса военно-медицинской академии. Он прилетает из Петербурга в Москву уже в четвертый раз. Говорит, для себя решил: лечить не только делом, уколами и бесконечными капельницами, но и просто - словом.

«Психологическая поддержка важна, особенно людям пожилого возраста. Мы их подбадриваем, шутим», - поделился Гайдук.

Каждая койка оборудована кислородом из стратегических запасов Минобороны. В одном блоке и лечение, и обследование - компьютерная томография, УЗИ.

«У нас организована круглосуточная помощь мед выполнения КТ легких, органов брюшной полости если потребуется других анатом областей. Абсолютно любые исследования аппараты экспертного класса нам позволяют выполнить их в полном объеме», - подчеркнул заведующий кабинетом компьютерной томографии резервного госпиталя Иван Лепехин.

Ситуация с коронавирусом в Московской области сложная, каждый день в регионе госпитализируют более двух тысяч человек. Подмосковье на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся.

«При том сопровождении, что дают военные медики в этом госпитале, не смотря на то, что он временный, была одна из самых низких смертностей по Московской области за весь период работы госпиталя», - заметил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

Подмосковье, как и Москва, с сегодняшнего дня вернулось к обычной жизни, с QR-кодами и приостановкой транспортных карт для непривитых жителей старше 60. Нерабочая неделя помогла выйти на плато, сейчас в области занято 10 тысяч коек. У большинства штамм «Дельта», это когда будто тисками сжимает грудь и невозможно дышать. Но врачи готовы бороться за каждый вздох.