В Минздраве перечислили симптомы омикрон-штамма

Признаки заболевания при заражении омикрон-штаммом COVID-19, быстро распространяющимся по миру, соответствуют симптомам, характерным для ОРВИ и гриппа. Об этом рассказал глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

«В клинической картине "омикрона" доминируют такие признаки ОРВИ, как першение в горле, суфибрильная лихорадка, миалгия, общие симптомы интоксикации, подчас очень сходные с течением гриппа», - заявил министр.

Он подчеркнул, что число случаев пневмонии, ОРДС не превышает показателей при инфицировании «дельтой».

Мурашко добавил, что, согласно общемировым данным, примерно в два с половиной раза увеличилось число детей, которым при заражении «омикроном» требуется лечение, включая госпитализацию.