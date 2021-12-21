«Омикрон» стал доминантным штаммом в США

Штамм «омикрон» продемонстрировал самую высокую динамику распространения в Соединенных Штатах. Случаи заражения новой разновидностью COVID-19 составили 73,2% от всей заболеваемости коронавирусом за прошедшую неделю.

Соответствующую статистику приводит РИА Новости со ссылкой на медицинский регулятор CDC. Еще неделей ранее, согласно его данным, омикрон-штаммом заразились лишь 12% всех инфицированных коронавирусной инфекцией американцев. Примечательно, что новая мутация вируса пришла в США только 1 декабря.

Ранее в ВОЗ сообщили, что «омикрон» обогнал по темпам распространения все остальные штаммы коронавируса. Согласно сведениям Всемирной организации здравоохранения, им заболевают в том числе и привитые, и уже перенесшие заболевание люди.