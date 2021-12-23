В НИЦ Гамалеи рассказали, как распространяется новый омикрон-штамм коронавируса

Омикрон-штамм COVID-19 намного лучше распространяется в популяции, чем остальные мутации, но пока нельзя однозначно сказать о том, что он опаснее их, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«На сегодняшний день по тем предварительным данным, которые мы имеем, говорить о том, что штамм «омикрон» более опасен, более вирулентный по каким-то показателям, не приходится. Другое дело, что он более контагиозный. То есть он гораздо лучше распространяется в популяции», - сказал Гинцбург в эфире телеканала «Россия-24».

При этом глава НИЦ Гамалеи добавил, что численность инфицированных «омикроном» может увеличиться, особенно среди тех, кто не прошел вакцинацию.

Ранее специалисты НИЦ Гамалеи заявили, что ревакцинированные препаратом «Спутник V» имеют антитела к новому омикрон-штамму.

Напомним, глава Минздрава России Михаил Мурашко перечислил основные симптомы заболевания штаммом «омикрон».

О высокой контагиозности нового штамм также предупреждали в ВОЗ.