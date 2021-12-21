В центре Гамалеи заявили, что ревакцинированные «Спутником V» имеют антитела к омикрон-штамму
У всех образцов от ревакцинированных вакциной «Спутник V» имеются нейтрализующие антитела к омикрон-штамму коронавируса, сообщили специалисты научно-исследовательского Центра им. Гамалеи.
«Мы выявили, что все ревакцинированные имеют нейтрализующие антитела к омикрон-штамму коронавируса. Более того, уровень нейтрализующих антител к "омикрону" в сыворотках крови ревакцинированных немного выше, чем уровень антител к исходному штамму коронавируса (B.1.1.1.) в сыворотках крови вакцинированных», - говорится в официальном Twitter российской вакцины.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в большинстве случаев заболевшие штаммом COVID-19 «омикрон» в России вакцинированы или ранее переболели коронавирусом.
Напомним, согласно исследованиям, российская вакцина «Спутник V» продемонстрировал снижение вирусонейтрализующей активности против нового варианта COVID-19 в три-семь раз по сравнению с данными производителей других вакцин.