В стране и мире Коронавирус В центре Гамалеи заявили, что ревакцинированные «Спутником V» имеют антитела к омикрон-штамму Алиса Кононенко После ревакцинации препаратом «Спутник V» уровень нейтрализующих антител к штамму «омикрон» немного выше, чем уровень антител к исходному штамму COVID-19. © Фото: Abed Alrahman Alkahlout Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: У всех образцов от ревакцинированных вакциной «Спутник V» имеются нейтрализующие антитела к омикрон-штамму коронавируса, сообщили специалисты научно-исследовательского Центра им. Гамалеи. «Мы выявили, что все ревакцинированные имеют нейтрализующие антитела к омикрон-штамму коронавируса. Более того, уровень нейтрализующих антител к "омикрону" в сыворотках крови ревакцинированных немного выше, чем уровень антител к исходному штамму коронавируса (B.1.1.1.) в сыворотках крови вакцинированных», - говорится в официальном Twitter российской вакцины. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в большинстве случаев заболевшие штаммом COVID-19 «омикрон» в России вакцинированы или ранее переболели коронавирусом. Напомним, согласно исследованиям, российская вакцина «Спутник V» продемонстрировал снижение вирусонейтрализующей активности против нового варианта COVID-19 в три-семь раз по сравнению с данными производителей других вакцин. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика