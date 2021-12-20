В ВОЗ заявили, что «омикрон» обошел другие штаммы по скорости распространения

У ВОЗ появились подтверждения, что штамм коронавируса «омикрон» распространяется быстрее других вариантов и заражает привитых и перенесших COVID-19 людей, сообщил генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

«В настоящее время имеется устойчивое подтверждение того, что «омикрон» распространяется значительно быстрее, чем «дельта», и более вероятно, что люди, которые привиты или переболели, могут вновь заразиться», - цитирует главу ВОЗ РИА Новости.

По словам Гебрейесуса, в 2021 году смертность от коронавируса превышает 3,3 миллиона человек, что больше количества смертей в прошлом году от ВИЧ, малярии и туберкулеза вместе взятых.

Ранее врачи из ЮАР сообщили о жалобах пациентов на нехарактерное для «омикрон»-штамма COVID-19 проявление. По их словам, у заболевших отмечается боль в горле, легкие мышечные боли, сильная слабость, сухой кашель и ночная потливость.

Незадолго до этого, доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова предупредила, что инфицирование штаммом коронавируса «омикрон» может привести к длительному метаболическому истощению.