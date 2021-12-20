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В ВОЗ заявили, что «омикрон» обошел другие штаммы по скорости распространения

Алиса Кононенко
19:54 20.12.2021
Новый штамм COVID-19 «омикрон» распространяется быстрее всех остальных, и им могут заразиться привитые и переболевшие люди.
В ВОЗ заявили, что «омикрон» обошел другие штаммы по скорости распространения
© Фото: Jakub Podkowiak Keystone Press Agency Globallookpress
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У ВОЗ появились подтверждения, что штамм коронавируса «омикрон» распространяется быстрее других вариантов и заражает привитых и перенесших COVID-19 людей, сообщил генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

«В настоящее время имеется устойчивое подтверждение того, что «омикрон» распространяется значительно быстрее, чем «дельта», и более вероятно, что люди, которые привиты или переболели, могут вновь заразиться», -  цитирует главу ВОЗ РИА Новости.

 По словам Гебрейесуса, в 2021 году смертность от коронавируса превышает 3,3 миллиона человек, что больше количества смертей в прошлом году от ВИЧ, малярии и туберкулеза вместе взятых.

Ранее врачи из ЮАР сообщили о жалобах пациентов на нехарактерное для «омикрон»-штамма COVID-19 проявление. По их словам, у заболевших отмечается боль в горле, легкие мышечные боли, сильная слабость, сухой кашель и ночная потливость.

Незадолго до этого, доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова предупредила, что инфицирование штаммом коронавируса «омикрон» может привести к длительному метаболическому истощению. 

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