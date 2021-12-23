Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Столтенберг заявил, что НАТО никогда не обещало не расширяться

Алиса Кононенко
20:18 23.12.2021
По словам генсека альянса, расширение организации следует из ряда международных договоров.
Столтенберг заявил, что НАТО никогда не обещало не расширяться
© Фото: Oberhaeuser, via www.imago-imagewww.imago-images.de Globallookpress
Читайте нас на:

В НАТО никогда не давали обещаний не расширяться, что следует из ряда международных договоров, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«НАТО никогда не обещало не расширяться. Даже в учредительном договоре нашей организации написано, что каждое европейское государство может стать членом альянса. Во-вторых, есть документы 1970-х и 1990-х годов - Хельсинкский Заключительный акт, Парижская хартия, Основополагающий акт Россия-НАТО и множество других договоров, - которые ясно дают понять, что каждое государство может свободно определять свою судьбу, - цитирует Столтенберга РИА Новости со ссылкой на агентство dpa.

По словам генсека, бывший президент СССР Михаил Горбачев заявлял, что вопрос расширения НАТО на Восток не обсуждался перед воссоединением Германии.

Напомним, в ходе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил,  что России в 90-е годы с о стороны Североатлантического альянса было дано обещание не ступить «ни одного дюйма на восток».

Президент РФ также выразил надежду на то, что развитие ситуации на переговорах с США и НАТО по вопросам гарантий безопасности пойдет по конструктивному пути.  

Ранее Москва представила проект договора, в котором Вашингтону предлагается взять на себя обязательство не создавать военные базы в странах бывшего СССР, не использовать их военную инфраструктуру и не развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:33 В стране и мире
Басурин: первая партия химоружия была доставлена на Украину самолетами США в октябре
20:18 В стране и мире
Столтенберг заявил, что НАТО никогда не обещало не расширяться
17:10 В стране и мире
Видео
СК провел следственный эксперимент с матерью, душившей своих детей под Саратовом
15:52 В стране и мире
Видео
Путин призвал правительство сделать все для индексации пенсий по уровню инфляций
15:18 В стране и мире
Видео
Путин рассказал, как РФ обогнала Китай в создании группировки спутников
Популярное
Видео
Путин готов стать «адвокатом» Деда Мороза
Видео
Путин высказался о попавшем под влияние «нациков» Зеленском
Видео
«Врут все время, поэтому наводят тень на плетень»: Путин ответил на обвинения ЕС по газу
Видео
Путин высказался об отсутствии подтверждений «отравления» Навального
Видео
Путин заявил, что законом о языке из Украины выдавливают русскоговорящих
Видео
Путин ответил на вопрос, какой бы город выбрал для жизни
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.