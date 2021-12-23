Столтенберг заявил, что НАТО никогда не обещало не расширяться

В НАТО никогда не давали обещаний не расширяться, что следует из ряда международных договоров, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«НАТО никогда не обещало не расширяться. Даже в учредительном договоре нашей организации написано, что каждое европейское государство может стать членом альянса. Во-вторых, есть документы 1970-х и 1990-х годов - Хельсинкский Заключительный акт, Парижская хартия, Основополагающий акт Россия-НАТО и множество других договоров, - которые ясно дают понять, что каждое государство может свободно определять свою судьбу, - цитирует Столтенберга РИА Новости со ссылкой на агентство dpa.

По словам генсека, бывший президент СССР Михаил Горбачев заявлял, что вопрос расширения НАТО на Восток не обсуждался перед воссоединением Германии.

Напомним, в ходе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что России в 90-е годы с о стороны Североатлантического альянса было дано обещание не ступить «ни одного дюйма на восток».

Президент РФ также выразил надежду на то, что развитие ситуации на переговорах с США и НАТО по вопросам гарантий безопасности пойдет по конструктивному пути.

Ранее Москва представила проект договора, в котором Вашингтону предлагается взять на себя обязательство не создавать военные базы в странах бывшего СССР, не использовать их военную инфраструктуру и не развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.