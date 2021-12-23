Путин выразил надежду на конструктивный диалог с США и НАТО в вопросе гарантий безопасности

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что развитие ситуации на переговорах с США и НАТО по вопросам гарантий безопасности пойдет по конструктивному пути. Об этом он сказал во время своей Большой пресс-конференции в Москве в четверг.

Глава государства обозначил твердую и «без всяких хитростей» позицию российской стороны - никакого продвижения НАТО на восток.

«Мяч на их стороне, они должны нам что-то ответить. В этой связи хотел бы подчеркнуть, что в целом мы видим пока положительную реакцию», - заявил Путин.

Он также добавил, что американские партнеры говорят о готовности к началу дискуссии.

«Представители с обеих сторон назначены. Надеюсь, что развитие ситуации пойдет именно по этому пути», - подытожил президент.

Ранее в Кремле выразили надежду на начало переговоров по гарантиям безопасности РФ в январе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что от ответов стран НАТО зависит дальнейшая судьба очной встречи Владимира Путина и Джозефа Байдена.