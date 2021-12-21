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В Кремле назвали «коммерческой ситуацией» вопрос с поставками газа по трубопроводу «Ямал - Европа»

Егор Левин
12:50 21.12.2021
Пресс-секретарь президента РФ не назвал конкретных причин снижения, отметив, что это не связано ни с какими другими событиями на газовом рынке.
В Кремле назвали «коммерческой ситуацией» вопрос с поставками газа по трубопроводу «Ямал - Европа»
© Фото: Иван Руднев, РИА Новости
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В Кремле прокомментировали вопрос поставок газа по трубопроводу «Ямал - Европа». Отвечая на вопрос журналистов о возможной связи их снижения, прекращением поставок в Германию и заполнением второй нитки «Северного потока - 2», пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это - «коммерческая ситуация».

«О конкретных причинах нужно задавать вопрос в "Газпром". Но никакой здесь связи нет, это абсолютно коммерческая ситуация», - сказал представитель Кремля.

Ранее российский концерн «Газпром» не осуществил заказ на газовые сутки вторника транзита по газопроводу «Ямал - Европа», после чего трубопровод остановился и перешел в реверсный режим. Снижение поставок и информация из Федерального сетевого агентства Германии о том, что решения вопроса с сертификацией «Северного потока - 2», вероятно, не произойдет, подняли цены фьючерсов на газ. По состоянию на 21 декабря они достигли в Европе 1 800 долларов за тысячу кубометров.

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