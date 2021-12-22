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«Газпром» приостановил поставки по трубопроводу «Ямал - Европа»

Светлана Иванова
10:04 22.12.2021
На среду, как и на вторник, компания не стала бронировать мощности трубопровода.
«Газпром» приостановил поставки по трубопроводу «Ямал - Европа»
© Фото: Иван Руднев, РИА Новости
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«Газпром» не осуществил заказ на газовые сутки среды транзита по газопроводу «Ямал - Европа» ни во время регулярной, ни на дополнительной сессии. Об этом свидетельствуют данные GSA Platform.

На протяжении последних дней продолжается тенденция на снижение транзита через Польшу: в пятницу компания выкупала 27 миллионов кубометров, в субботу - 5,2 миллиона, в воскресенье - 4,2 миллиона, в понедельник - 3,8 миллиона из доступных 89,1 миллиона, на вторник не было заказано ничего, после чего трубопровод остановился и перешел в реверсный режим, пишет РИА Новости.

Трубопровод «Ямал - Европа» наряду с «Северным потоком» и газотранспортной украинской системой является одним из основных путей поставок газа из РФ в Европу. Трубопровод с пропускной способностью 33 миллиарда кубометров газа в год проходит через четыре государства - Россию, Белоруссию, Польшу и Германию.

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация с поставками газа через «Ямал - Европу» является коммерческой.

На фоне отсутствия бронирования мощностей по газопроводу, приостановки сертификации «Северного потока - 2» и метеорологической обстановки в Европе растут цены на газ. Накануне цены январских фьючерсов на поставку топлива в регионе достигли 1 953,6 доллара. Показатели обновили исторический максимум 6 октября, зафиксированный на отметке 1 937 долларов за тысячу кубометров.

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