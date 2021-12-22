СМИ: из-за роста цен на газ СПГ-танкеры развернулись на Европу

Суда, перевозящие сжиженный природный газ (СПГ), которые направлялись в Азию, поменяли курс на Европу из-за бурного роста цен на газ, сообщила газета Financial Times.

«Суда, перевозящие сжиженный природный газ, направляющиеся в Азию, в середине рейса меняют курс для снабжения европейских потребителей, готовых платить больше, поскольку цены там достигают новых пиков», - говорится в материале.

Отмечается, что накануне цены фьючерсов на газ в Европе поставили новый рекорд - 2 190,4 доллара за тысячу кубометров. К закрытию торговой сессии они опустились почти до 2 100 долларов, однако это все равно более чем на 22% выше расчетной цены понедельника.

По мнению аналитиков, такая ситуация приводит к появлению дополнительного спроса на СПГ в Европе, в связи с чем и происходит переориентация поставок.

Ранее сообщалось, что к 2035 году Россия должна производить в Арктике более 90 миллионов тонн СПГ.

В соответствии с указом президента России Владимира Путина «О Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года», объем производства сжиженного природного газа в Арктической зоне в 2024 году должен достигнуть 43 миллионов тонн, в 2030-м - 64 миллионов тонн, а в 2035-м - 91 миллиона тонн.