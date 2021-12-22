Грызлов заявил, что Киев блокирует мирные инициативы Донбасса

Украинская делегация неизменно блокирует любые мирные инициативы Донбасса, заявил постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.

«Представители Донбасса призвали Киев в рамках односторонней гуманитарной акции вернуть захваченного представителя Луганска в СЦКК Андрея Косяка и, по решению Украины, других удерживаемых лиц, имеющих проблемы со здоровьем. Также они призвали Украину обеспечить помилование 13 человек в рамках процессуальной очистки, ходатайства о помиловании которых, по словам Киева, почти год "лежат на столе у президента Украины"», - цитирует Грызлова агентство РИА Новости.

Постпред РФ отметил, что Донецк и Луганск в порядке доброй воли, в целях повышения доверия за все время конфликта передали Украине в одностороннем порядке около 60 человек. При этом со стороны Украины до сих пор не было ни одной аналогичной гуманитарной акции.

Кроме того, Борис Грызлов добавил, что Киев отказался от предложенных Донбассом правил работы контрольно-пропускных пунктов в преддверии новогодних праздников. Ранее представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР предложили открыть в праздничный период все действующие пункты пропуска, согласовав при этом единые с Украиной санитарно-эпидемиологические требования и режим работы данных КПП.

«Это позволило бы избежать чрезмерного скопления жителей при пересечении линии соприкосновения и предотвратить излишний риск для жизни и здоровья людей. Украина от согласования указанного порядка отказалась, тем самым заблокировав открытие пунктов пропуска», - подчеркнул Грызлов.

Ранее Борис Грызлов уже заявлял, что украинская сторона продемонстрировала неготовность возвращаться к использованию согласованного механизма предотвращения эскалации в Донбассе.