Путин заявил о совместной с КНР разработке высокотехнологичных вооружений

РФ и Китай запустили проекты по совместному созданию вооружения, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Мы разрабатываем даже вместе сегодня отдельные высокотехнологичные виды вооружений», - сказал президент на пресс-конференции в четверг.

Глава государства добавил, Москва и Пекин совместно работают в космической сфере и в сфере авиации. Путин добавил, что Вооруженные силы РФ и КНР вместе проводят военные учения, патрулирование на море и в воздухе.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что наращивание взаимодействия Вооруженных сил России и Китая на суше, в воздухе и на море - важное направление деятельности военных ведомств двух стран.

Так, по словам главы военного ведомства, страны много лет участвуют в многосторонних антитеррористических учениях «Мирная миссия», ежегодно осуществляют совместное воздушное патрулирование самолетами дальней авиации двух стран, проводят российско-китайские военно-морские учения «Морское взаимодействие».

Сегодня, 23 декабря, Путин проводит ежегодную Большую пресс-конференцию. На это мероприятие аккредитованы более 500 журналистов. Большая пресс-конференция президента РФ проходит с 2001 года.