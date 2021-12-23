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Путин заявил о совместной с КНР разработке высокотехнологичных вооружений

Андрей Аркадьев
13:25 23.12.2021
По словам президента, армии двух стран проводят совместные учения, Вооруженные силы проводят патрулирование на море и в воздухе.
Путин заявил о совместной с КНР разработке высокотехнологичных вооружений
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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РФ и Китай запустили проекты по совместному созданию вооружения, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Мы разрабатываем даже вместе сегодня отдельные высокотехнологичные виды вооружений», - сказал президент на пресс-конференции в четверг.

Глава государства добавил, Москва и Пекин совместно работают в космической сфере и в сфере авиации. Путин добавил, что Вооруженные силы РФ и КНР вместе проводят военные учения, патрулирование на море и в воздухе.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что наращивание взаимодействия Вооруженных сил России и Китая на суше, в воздухе и на море - важное направление деятельности военных ведомств двух стран.

Так, по словам главы военного ведомства, страны много лет участвуют в многосторонних антитеррористических учениях «Мирная миссия», ежегодно осуществляют совместное воздушное патрулирование самолетами дальней авиации двух стран, проводят российско-китайские военно-морские учения «Морское взаимодействие».

Сегодня, 23 декабря, Путин проводит ежегодную Большую пресс-конференцию. На это мероприятие аккредитованы более 500 журналистов. Большая пресс-конференция президента РФ проходит с 2001 года.

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