Опубликовано видео допроса напавшего на фигуриста Соловьева

Московская полиция задержала двух мужчин, который подозревается в избиении 32-летнего жителя столицы. Предположительно, пострадавшим является фигурист Дмитрий Соловьев. По словам одного из задержанных, конфликт произошел из-за того, что «человеку не понравилось, что мужчины разговаривали с его дамами».

Задержанный сказал полицейским, что не знает о характере травм, которые получил Соловьев. Он принес извинения за нанесенные в момент конфликта оскорбления. Второй задержанный отказался говорить без присутствия адвоката.

«В течение суток дознавателем УВД по ЦАО г. Москвы было возбуждено уголовное дело в отношении задержанных по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью"», - говорится в сообщении на сайте МВД.

Драка произошла 21 декабря. На Соловьева напали трое мужчин. В результате в спортсмена диагностировали сотрясение мозга, а также другие ушибы. Девушка Соловьева - двукратная чемпионка Европы по керлингу Анна Сидорова - рассказала, что напавшие после драки предлагали деньги, чтобы девушка не вызвала полицию.