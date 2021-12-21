Момент начала драки с фигуристом Соловьевым попал на видео

В распоряжении телеканала «Звезда» оказалось видео, снятое в момент начала драки, в которой был избит российский фигурист Дмитрий Соловьев. Инцидент произошел возле одного из столичных общепитов.

Судя по видео, нападению предшествовал словесный конфликт. Его причины по видео установить сложно. Некий мужчина отговаривает участников конфликта от нападения и говорит им, что Соловьев является олимпийским чемпионом. Но агрессоров это не переубедило.

Медиадиректор спортсмена Елена Болотова заявила, что Соловьев заступился за девушек. На него напали трое мужчин. Сейчас спортсмен находится в больнице - у него диагностированы сотрясение мозга, а также другие ушибы.