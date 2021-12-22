Девушка избитого фигуриста Соловьева рассказала о его состоянии

Двукратная чемпионка Европы по керлингу, девушка избитого в центре Москвы олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьева Анна Сидорова рассказала подробности состояния здоровья спортсмена. Фигурист сейчас находится в больнице, в нейрохирургическом отделении. Как отметила спортсменка в беседе со «Звездой», ближайшие четыре дня будут критическими для развития ситуации.

«Сказали, что сильных изменений по вечернему КТ врачи не нашли, относительно спокойно ведет себя гематома, которая в голове у Димы после ушиба. Но врачи крайне обеспокоены наличием и количеством крови, которое есть сейчас в голове и говорят о том, что в ближайшие четыре дня – критические в определении его общего состояния, потом что не могут прогнозировать, как будет себя вести гематома, она находится в таком месте, где циркулирует лимфа, и эта лимфа окрашена сейчас в цвет крови, то есть гематома сочится», - пояснила Сидорова.

Она добавила, что пока никто не знает, что будет дальше, потому что после черепно-мозговой травмы в первые дня изменения могут происходить в любую секунду. По словам девушки, фигурист сейчас находится в сознании, однако ему тяжело говорить.

«Он в сознании да, но ему крайне тяжело говорить. Когда мы общаемся, я понимаю, что у него замедлена речь <…> Буквально в течение двух минут мы общались, и он какое-то время смотрел на меня, смотрел в экран, а потом он сказал, что ему очень сложно смотреть в экран, на меня, из-за того, что снова начинает болеть голова и кружиться», - указала керлингистка.

По ее словам, сейчас фигуристу запрещено передвигаться по больнице.

Во вторник, 21 декабря, стало известно об избиении российского фигуриста Дмитрия Соловьева. На спортсмена напала компания мужчин у караоке-клуба. Молодых людей задержали на 48 часов. На них завели уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

Дмитрий Соловьев и его партнерша Екатерина Боброва выступали в танцах на льду. Дуэт является обладателем золота сочинской Олимпиады 2014 года по фигурному катанию в составе команды и серебра Игр-2018 в Корее в командных соревнованиях.