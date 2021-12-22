Участники драки предлагали деньги фигуристу Соловьеву после избиения

Двукратная чемпионка Европы по керлингу, девушка избитого в центре Москвы фигуриста Дмитрия Соловьева Анна Сидорова рассказала подробности происшествия. Как подчеркнула спортсменка в беседе со «Звездой», она и ее подруга обратились с безобидной просьбой к молодым людям у входа в караоке-клуб, однако столкнулись с неадекватной реакцией в ответ.

«Мы были своей компанией, которая никому не мешала, и уже собирались расходиться по домам, пошли на улицу, вышли из заведения - я и одна из девушек, которая была в компании. Мы вышли чуть раньше, там стояло трое ребят, которые курили, и наша знакомая попросила у них зажигалку, а они начали что-то нелицеприятное говорить в ответ. Я не стала сильно вдаваться в подробности, слушать это и просто... хотела пойти вниз, но открылась снова дверь, и увидела, что Дима поднимается наверх, и подумала, что уже не буду спускаться, и мы с Димой уже пойдем домой», - пояснила спортсменка.

Сидорова добавила, что, когда из заведения вышел Соловьев, со стороны молодых людей продолжились нападки, после чего мужчины окружили компанию фигуриста.

«Мы пытались стоять так своей компанией, то есть Дима вышел к нам, мы втроем стояли рядом, но они нас окружили, подошли к нам ближе и начали продолжать свои нападки. После чего Дима сделал замечание ребятам, чтобы они так не обращались с девушками, что это некорректно, неуважительно по отношению к нам. Ребятам не понравилось, что Дима сделал им замечание, и началась потасовка», - указала Сидорова.

По ее словам, затем фигуриста сильно толкнули, он упал, ударился головой о дверь заведения. Нападавшие продолжали преследовать спортсмена, хотя девушки предпринимали неоднократные попытки успокоить молодых людей.

«Мы просили их больше ничего не делать, успокоиться, какое-то время у нас получалось это делать, но потом они снова подошли к Диме. Меня оттаскивали девочки, мои подруги, потому что в какой-то момент им стало страшно и за меня, и за себя, потому они вели себя неадекватно», - поделилась воспоминаниями событий керлингистка.

Она добавила, что нападавшие вели себя агрессивно, однако она не заметила, чтобы они были очень пьяны или шатались. В очередной виток конфликта Сидорова начала производить видеосъемку. По словам девушки, она надеялась, что это остановит мужчин.

«Они понимали, что их снимают, они все равно... С моего телефона самая агрессивная ситуация, когда они ударили несколько раз по лицу Диму, Дима начал терять равновесие, они толкнули его, чтобы он упал, и после этого начали бить ногами», - добавила спортсменка.

Она уточнила, что их сторона решила вызвать полицию, когда это увидели нападавшие, они начали предлагать деньги пострадавшим за оформление ложного вызова.

«Они увидели то, что мы вызываем полицию, нас пытались уговорить, чтобы мы этого не делали, и предлагали нам заплатить за ложный вызов полиции штраф со своей стороны, но наряд был рядом, через минуты три приехали», - рассказала Сидорова.

По ее словам, двое атаковавших Соловьева мужчин сначала сбежали с места инцидента, однако позже вернулись в заведение за вещами и даже попытались сделать вид, что не в курсе сложившейся ситуации. Еще один участник потасовки, который, как отметила спортсменка, в момент конфликта успокаивал своих приятелей, не стал скрываться от полицейских. Стражи порядка забрали трех молодых людей в отделение.

Соловьев и его партнерша Екатерина Боброва в танцах на льду являются олимпийскими чемпионами 2014 года в команде и серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях.