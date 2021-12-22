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Лукашенко заявил о задержании группы лиц, которые планировали теракты на территории Белоруссии

Алиса Кононенко
17:34 22.12.2021
По словам президента республики, жертвами несостоявшихся терактов должны были стать работники прокуратуры и судьи.
Лукашенко заявил о задержании группы лиц, которые планировали теракты на территории Белоруссии
© Фото: пресс-служба президента РФ
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Семь человек были задержаны в Белоруссии за подготовку террористических актов в отношении госслужащих, сообщил президент республики Александр Лукашенко.

«Сегодня ночью - вчера днем задержали шесть или семь человек, которые пытались совершить теракты. Некоторые - мы просто наблюдали и ждали, когда они под камеру это сделают. Все засняли. Против государственных служащих, особенно против работников прокуратуры, и даже на судей уже покатили. Семь человек задержали. Одного ищем. Найдем, вроде в Россию побежал. Но там привезут нам его», - цитирует Лукашенко БЕЛТА. 

Белорусский лидер добавил, что это не первая попытка накалить обстановку в стране со стороны противников действующей власти, и призвал чиновников проявлять бдительность при подборе кадров в правительственные учреждения и госкомпании.

«Мы вместе с милицией, КГБ и прокуратурой, Следственным комитетом до сих пор вытягиваем этих мерзавцев. Недавно вот в "А1" (белорусский провайдер телекоммуникационных, ИКТ- и контент-услуг. - Прим. ред.) задержали пресс-секретаря. Центральной фигурой у них был. Брал данные и все это перебрасывал», - сказал Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко заявлял о возможности размещения на территории Белоруссии ядерного оружия, в случае если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше.

Комментируя это заявление, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что оно спровоцировано тем, что Запад допускает размещение этого типа вооружений на польской территории.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявлял о возможности размещения ядерного оружия в Восточной Европе в случае, если Германия не захочет предоставлять для этих целей свои территории.

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