Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Лавров отреагировал на слова Лукашенко о размещении российского ядерного вооружения в Белоруссии

Иван Линдеманн
12:17 01.12.2021
Глава МИД также заявил, что главу НАТО, который допустил размещение этого типа вооружений в Польше, заставляют быть запредельно агрессивным.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Заявление Александра Лукашенко о возможном размещении в Белоруссии российского ядерного вооружения вызвано безрассудством Запада. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Я бы это заявление воспринимал как очень серьезное предостережение, которое продиктовано прежде всего той безрассудной политикой, которую проводит Запад. Если вы обратили внимание, сейчас оратором и главным действующим лицом на Западе стал генсек НАТО Йенс Столтенберг, который был премьер-министром Норвегии и вел себя соответственно, нормальный переговорный процесс поддерживал. С ним сейчас что-то случилось, либо его заставляют быть запредельно агрессивным», - сказал глава МИД на правительственном часе в Совете Федерации.

О том, что официальный Минск предложит Москве разместить на территории Белоруссии ядерное оружие, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше, Лукашенко заявил накануне. Ранее Йенс Столтенберг допустил размещение этого типа вооружений в Польше, если власти ФРГ откажутся принять его у себя на территории.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:45 Армия
Шойгу объявил 29 и 30 декабря днями отдыха в Вооруженных силах РФ
12:17 В стране и мире
Видео
Агутин рассказал, как изменился Градский незадолго до смерти
11:37 В стране и мире
Россию покинут сотрудники посольства США, находящиеся в Москве более трех лет
11:25 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры из аэропорта в Челябинске, где самолет выкатился с полосы
10:41 В стране и мире
Лукашенко пообещал прекратить транзит энергоносителей, если Польша закроет границы
Популярное
Видео
Загадочная вспышка в небе над Альметьевском попала на видео
Видео
Джон Сноу из Дагестана: россиянин объяснил, почему скрывал свое участие в съемках «Игры престолов»
Видео
Камень-шпион: в воронежской академии разработали новый способ следить за врагом
Назван идеальный ужин для худеющих
Названы запрещенные при болезнях сердца продукты
Врач назвал симптом, при котором нельзя садиться за руль
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.