В стране и мире Лавров отреагировал на слова Лукашенко о размещении российского ядерного вооружения в Белоруссии Иван Линдеманн Глава МИД также заявил, что главу НАТО, который допустил размещение этого типа вооружений в Польше, заставляют быть запредельно агрессивным. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Заявление Александра Лукашенко о возможном размещении в Белоруссии российского ядерного вооружения вызвано безрассудством Запада. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Я бы это заявление воспринимал как очень серьезное предостережение, которое продиктовано прежде всего той безрассудной политикой, которую проводит Запад. Если вы обратили внимание, сейчас оратором и главным действующим лицом на Западе стал генсек НАТО Йенс Столтенберг, который был премьер-министром Норвегии и вел себя соответственно, нормальный переговорный процесс поддерживал. С ним сейчас что-то случилось, либо его заставляют быть запредельно агрессивным», - сказал глава МИД на правительственном часе в Совете Федерации. О том, что официальный Минск предложит Москве разместить на территории Белоруссии ядерное оружие, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше, Лукашенко заявил накануне. Ранее Йенс Столтенберг допустил размещение этого типа вооружений в Польше, если власти ФРГ откажутся принять его у себя на территории. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика