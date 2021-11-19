Генсек НАТО допустил появление ядерного оружия в Восточной Европе
Такой сценарий возможен, если Германия не захочет предоставлять для этих целей свои территории, указал Йенс Столтенберг.
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Североатлантический альянс может разместить ядерное оружие в Восточной Европе, если Германия не захочет предоставлять для этих целей свои территории. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления на конференции «НАТО Talk 2021».
«Германия может решать, должно ли быть вооружение на ее территории», - подчеркнул Столтенберг.
При этом он заверил, что альтернатива Германии имеется. Речь идет о других европейских странах, в том числе к востоку от ФРГ.
Также генсек НАТО обратил внимание на роль Германии в урегулировании миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии. Альянс НАТО приветствует усилия ФРГ, отмечает «шаги в правильном направлении», добавил генсек военного блока.