Генсек НАТО допустил появление ядерного оружия в Восточной Европе

Североатлантический альянс может разместить ядерное оружие в Восточной Европе, если Германия не захочет предоставлять для этих целей свои территории. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления на конференции «НАТО Talk 2021».

«Германия может решать, должно ли быть вооружение на ее территории», - подчеркнул Столтенберг.

При этом он заверил, что альтернатива Германии имеется. Речь идет о других европейских странах, в том числе к востоку от ФРГ.

Также генсек НАТО обратил внимание на роль Германии в урегулировании миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии. Альянс НАТО приветствует усилия ФРГ, отмечает «шаги в правильном направлении», добавил генсек военного блока.