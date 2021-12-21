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Стал известен характер травмы избитого в Москве фигуриста Соловьева

Светлана Иванова
18:02 21.12.2021
Спортсмена госпитализировали с сотрясением мозга и ушибами, сообщила медиадиректор фигуриста.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Владимир Трефилов, РИА Новости
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У российского фигуриста Дмитрия Соловьева, которого ночью избили в центре Москвы, сотрясение мозга, а также другие ушибы. Об этом «Звезде» рассказала медиадиректор спортсмена Елена Болотова. Она добавила, что пока данные предварительные, информацию о состоянии здоровья спортсмена должны уточнить наблюдающие его в нейрохирургическом отделении врачи. В больнице находится гражданская жена Соловьева - двукратная чемпионка Европы по керлингу Анна Сидорова.

«Аня сейчас в больнице, должна поговорить с врачом, и нам должны точно сказать все диагнозы. Я точно знаю, что нет переломов, он лежит в нейрохирургии. По-моему, сотрясение мозга точно есть и какие-то ушибы», - сообщила Болотова.

Инцидент произошел ночью на улице у развлекательного заведения в центре Москвы. Трое молодых людей приставали к девушкам, среди которых была и Анна Сидорова. За них заступился фигурист, произошла словесная перепалка, которая перешла в драку. Одному Соловьеву противостояли сразу трое мужчин.

Дмитрий Соловьев выступал в танцах на льду с Екатериной Бобровой. Пара является обладательницей золота ОИ в Сочи 2014 года в команде и серебра на Олимпиаде 2018 года в командных соревнованиях. Среди достижений Бобровой и Соловьева - победа в танцах на льду на чемпионате Европы в 2013 году.

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