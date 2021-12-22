Обнародованы сведения об избивших олимпийского чемпиона Соловьева

Глава управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин сообщил, что истязателями фигуриста Дмитрия Соловьева оказались студенты первого курса юридического факультета из Читы. Изначально правоохранители задержали всех свидетелей драки, среди которых были еще один молодой человек и девушка, но мера пресечения была избрана только к двум гражданам.

«Если говорить про личности людей, которых мы задержали, то это студенты юридических факультетов различных вузов первого курса, 2003 года рождения. Это уроженцы города Читы, которые проживают и зарегистрированы в Москве», - заявил Васенин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Молодых людей задержали на 48 часов, отметил представитель столичного МВД. На них завели уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, а также составили административные протоколы по статье о мелком хулиганстве, которая грозит арестом до 15 суток.

Напомним, что олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева избили в центре Москвы. Кроме того, момент начала драки со спортсменом попал на видео. Инцидент произошел возле одного из столичных общепитов. Московская прокуратура поставила на контроль процесс и результаты проведения расследования дела.